Piattaforma petrolifera si ribalta in Alaska | il momento in cui la struttura si schianta sul ghiaccio – Video

In Alaska, una piattaforma petrolifera si è ribaltata durante il trasporto sul ghiaccio nel North Slope. L’incidente ha coinvolto la struttura che, a causa delle condizioni climatiche, ha perso stabilità e si è schiantata. Questo episodio evidenzia i rischi legati alle attività estrattive nelle aree artiche e le sfide poste dall’ambiente estremo.

Una piattaforma petrolifera si è ribaltata in Alaska. La struttura è crollata mentre veniva trasportata lungo una lastra ghiacciata nel North Slope. Le immagini, diffuse sui social, mostrano la piattaforma mentre si schianta sul ghiaccio. Dalla clip è possibile intravedere anche un principio di incendio. Secondo i media locali, il dipartimento per l'ambiente ora dovrà affrontare lo sversamento di gasolio: a bordo c'erano circa 4000 galloni, cioè oltre 15mila litri, di gasolio prima che la piattaforma si ribaltasse.

