In Belgio il vertice sulla competitività Meloni | Italia-Germania motore dell' Europa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa oggi a un vertice sulla competitività in Belgio. Dichiara che Italia e Germania sono il motore dell’Europa e sottolinea l’importanza di un’alleanza tra Roma e Berlino per spingere avanti le politiche europee. Il summit si svolge nel castello di Alden-Biesen, nelle Fiandre, e rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo dell’Italia nelle decisioni comunitarie.

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - Un asse tra Roma e Berlino per guidare la nuova fase europea. In arrivo al summit informale sulla competitività dell'Unione Europea, al castello di Alden-Biesen nelle Fiandre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica un ruolo centrale per l'Italia: "In Europa c'è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento". Un messaggio che punta a rafforzare il peso dell'asse con la Germania nelle scelte strategiche dell'Ue. Meloni rivendica una "convergenza" con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sottolineando però che la cooperazione bilaterale non nasce "contro o escludendo qualcun altro".

