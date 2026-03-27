Un calciatore noto per la sua corporatura imponente e il carattere combattivo ha avuto una carriera segnata da episodi di doping e scontri fisici con altri giocatori. Dopo anni di successi, ha attraversato momenti difficili che lo hanno portato a compiere gesti estremi, culminati nel suicidio. La sua vita è stata caratterizzata da una serie di eventi che hanno attirato l’attenzione dei media e delle autorità sportive.

Tenerlo fermo, quand’era bambino, era praticamente impossibile. Un po’ perché era corpulento e ci volevano almeno altri due ragazzi per bloccarlo, e un po’ perché dal suo corpo si sprigionava un’energia tale che avrebbe smosso le montagne. Fu l’irrequietezza il leitmotiv della sua esistenza. Un’esistenza che, nel momento in cui vide il buio e non riuscì più a trovare la luce, lui decise di interrompere in un caldo di febbraio del 2021. Aveva soltanto trent’anni, Santiago "El Morro" Garcia, quando si tolse la vita senza lasciare nemmeno una lettera, un foglietto scarabocchiato, un piccolo segno di sé. Probabilmente, in quel momento, non ne aveva la forza o non aveva la lucidità per pensarci, distrutto dalla solitudine cui era costretto a causa del Covid e dalle esagerazioni che lo avevano accompagnato nell’avventura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il doping, le risse, poi il buio e il suicidio: la vita irrequieta di "El Morro" Garcia

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