Il dolce annuncio di Taylor Lautner presto papà

L'attore noto per il ruolo in Twilight ha condiviso sui social media la notizia di una gravidanza, pubblicando alcune foto in cui appare insieme alla moglie. La coppia ha annunciato che presto diventerà genitore. La comunicazione è stata fatta attraverso i profili ufficiali dell'attore, accompagnata dalle immagini che ritraggono la coppia.

Taylor Lautner diventerà presto papà: ad annunciarlo sui suoi social proprio l’attore di Twilight, attraverso una serie di scatti in compagnia della moglie Taylor Dome Lautner. “Cosa c’è di meglio di due Taylor Lautner?” ha scritto l’interprete di Jacob Black a corredo degli scatti. Lautner, dopo una relazione con un’altra omonima, Taylor Swift, ha sposato la mental coach Taylor Dome nel 2022. Dopo il grande successo con la saga di Twilight, in cui ha interpretato il nemico storico di Edward Cullen e il suo principale antagonista per arrivare al cuore della protagonista Bella Swann, la carriera cinematografica dell’attore classe 1992 sembra aver subito una piccola battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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