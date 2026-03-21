Giulia Honnegger incinta il dolce annuncio di Fedez dopo le voci sulla gravidanza
Fedez ha condiviso alcuni video nelle sue Stories che mostrano momenti di vita quotidiana, lasciando intendere la gravidanza di Giulia Honnegger. L’indiscrezione sulla sua attesa si è fatta più forte negli ultimi giorni, alimentata anche dai commenti e dalle immagini pubblicate dal cantante. Finora, né Fedez né Giulia Honnegger hanno confermato ufficialmente la notizia, ma i segnali sono molti.
Ormai sembrano esserci pochi dubbi riguardo la gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. La conferma è arrivata, in parte, da alcuni video pubblicati nelle Stories del cantante che raccontano momenti di vita quotidiana. Giulia Honegger incinta, il video di Fedez dopo i gossip. Ormai da settimane si parlava di una possibile gravidanza della fidanzata di Fedez. Di fronte ai gossip però il rapper e la giovane imprenditrice avevano scelto sempre di restare in silenzio. Almeno sino ad oggi quando, all’improvviso, è apparso nelle Stories di Fedez un video molto particolare. Si tratta di un filmato girato a casa dell’artista in cui lui e la fidanzata sono sdraiati sul divano e abbracciati. 🔗 Leggi su Dilei.it
Articoli correlati
Dopo le voci sulla gravidanza spunta l’anello al dito di Giulia Honegger, Fedez e la fidanzata pronti a fare famigliaLe indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger si fanno sempre più insistenti.
Leggi anche: Sanremo, Fedez sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger: "Non ho nessun annuncio da fare"
Contenuti utili per approfondire Giulia Honnegger
Temi più discussi: Giulia Honegger, la compagna di Fedez, è incinta? Ecco le ultime indiscrezioni; Giulia Honegger incinta? L’indiscrezione sulla nuova compagna di Fedez; Fedez e Giulia Honegger presto genitori? Le foto confermano la gravidanza; Fedez, terzo figlio in arrivo con Giulia Honegger: Lo hanno già detto a Chiara Ferragni, come ha reagito l'influencer.
Fedez, colpo di scena: Giulia Honegger è incintaL’indiscrezione circolava da settimane, ma adesso iniziano ad arrivare segnali sempre più concreti. Sul nuovo numero del settimanale Chi compaiono alcune immagini che stanno facendo discutere: secondo ... quilink.it
Fedez papà per la terza volta? Il gossip è esploso: secondo il settimanale Chi Giulia Honegger è incintaFedez papà per la terza volta? Il gossip è esploso e le foto del settimanale Chi confermano la notizia: Giulia Honegger è incinta! rumors.it
Secondo il settimanale #Chi, Giulia Honegger, fidanzata di Fedez, sarebbe incinta Il cantante proprio ieri, nella giornata della festa del papà, ha pubblicato uno scatto dove si intravede proprio un pancino Aspettiamo la conferma #fedez #giuliahoneg facebook
#Gossip - Fedez e Giulia Honegger: confermata la dolce attesa x.com