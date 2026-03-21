Fedez ha condiviso alcuni video nelle sue Stories che mostrano momenti di vita quotidiana, lasciando intendere la gravidanza di Giulia Honnegger. L’indiscrezione sulla sua attesa si è fatta più forte negli ultimi giorni, alimentata anche dai commenti e dalle immagini pubblicate dal cantante. Finora, né Fedez né Giulia Honnegger hanno confermato ufficialmente la notizia, ma i segnali sono molti.

Ormai sembrano esserci pochi dubbi riguardo la gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. La conferma è arrivata, in parte, da alcuni video pubblicati nelle Stories del cantante che raccontano momenti di vita quotidiana. Giulia Honegger incinta, il video di Fedez dopo i gossip. Ormai da settimane si parlava di una possibile gravidanza della fidanzata di Fedez. Di fronte ai gossip però il rapper e la giovane imprenditrice avevano scelto sempre di restare in silenzio. Almeno sino ad oggi quando, all’improvviso, è apparso nelle Stories di Fedez un video molto particolare. Si tratta di un filmato girato a casa dell’artista in cui lui e la fidanzata sono sdraiati sul divano e abbracciati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Honnegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanza

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