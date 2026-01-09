Violenze di Askatasuna a Torino | la Digos arresta all’alba decine di attivisti rossi

Nella mattinata di oggi, la Digos di Torino ha eseguito diverse misure cautelari nei confronti di attivisti legati al centro sociale Askatasuna, coinvolti in recenti episodi di violenza. Circa dieci persone sono state arrestate o denunciate nell’ambito di un’operazione volta a garantire l’ordine pubblico e a contrastare azioni ritenute illegali. L’intera vicenda rientra in un più ampio contesto di attività delle forze dell’ordine nella città.

La Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti dell’area antagonista vicini al centro sociale Askatasuna. Le misure, a quanto si apprende, sono in particolare obblighi di firma e sono state emesse dal gip nell’ambito delle indagini relative a fatti violenti avvenuti durante manifestazioni e cortei di piazza nel capoluogo piemontese. L’operazione di polizia della Questura di Torino è in corso da questa mattina. Askatasuna, la cronologia delle violenze. L’immobile di corso Regina Margherita 47 è stato sgomberato dalla polizia all’alba del 18 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

