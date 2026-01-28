Un video del docente Giorgio Peloso Zantaforni sta facendo discutere. Dopo aver compilato un questionario, ha detto: “Sono di sinistra, schedatemi pure”. Le opposizioni chiedono a Fratelli d’Italia di prendere le distanze. Peloso Zantaforni, insegnante di lettere in un liceo, ha deciso di rendere pubblica la sua posizione politica senza troppi giri di parole. Ora il caso finisce sui giornali, tra polemiche e richieste di chiarimenti.

“Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni, sono un insegnante di lettere in un liceo e sono di Sinistra. Schedatemi pure ”. A lanciare questa provocazione alla campagna di Azione Studentesca – che nei giorni scorsi ha realizzato un questionario dove tra alcune domande, ha chiesto di segnalare l’orientamento politico dei professori – è proprio un docente attraverso un video che si è presto diffuso sulla Rete. Parole, quelle di Zanfatorni, che vanno di pari passo con quelle di un altro insegnante, Paolo Venti che sul suo profilo Facebook in queste ore ha scritto: “ Minimizzare la cosa parlando di ‘ragazzata fatta con poco ordine’ non è accettabile: Azione studentesca ha un sito, ha una precisa collocazione politica e i suoi interventi non sono ‘ragazzate’, sono precisi tentativi di spostare indietro i paletti di tutela e garanzia che la democrazia ha fissato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video del docente dopo il questionario di Azione Studentesca: “Sono di sinistra, schedatemi pure”. Le opposizioni: “Fdi prenda le distanze”

In un contesto scolastico di Pordenone, Azione Studentesca ha avviato un questionario online per segnalare docenti di sinistra.

