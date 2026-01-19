Coco Gauff e l'imbarazzo negli spogliatoi agli Australian Open | Oggi ho combinato un pasticcio

Durante gli Australian Open, Coco Gauff ha condiviso un episodio divertente avvenuto negli spogliatoi, ammettendo di aver commesso una gaffe durante la sua permanenza. La giovane tennista ha descritto con sincerità l'imbarazzo vissuto, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza nel torneo. La conversazione ha messo in luce il lato più umano e spontaneo di Gauff, spesso nascosto dietro la sua presenza in campo.

Coco Gauff regola in due set Kamilla Rakhimova e approda al secondo turno degli Australian Open 2026

Coco Gauff, numero 3 del ranking WTA, ha conquistato la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2026, battendo in due set Kamilla Rakhimova. La partita si è svolta sulla Rod Laver Arena di Melbourne, confermando la sua competitività e consolidando il suo percorso nel torneo. Un esordio positivo per la giovane tennista statunitense, che ora prosegue la sua corsa verso la fase successiva del Major australiano.

Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner

Coco Gauff ha attirato l'attenzione agli Australian Open con il suo debutto e un nuovo taglio di capelli rossi, in omaggio a Jannik Sinner. La giovane tennista ha mostrato fiducia e determinazione nel primo turno dello Slam australiano, attirando l’interesse degli appassionati e dei media. La sua presenza si aggiunge alle tante storie di questa edizione, confermando l’importanza di questo torneo nel panorama del tennis internazionale.

