Calciomercato Inter | blitz a Londra di Ausilio Vicario in pole per la porta fari su Gimenez e Goretzka Dentro alle mosse nerazzurre per l’estate

Durante il calciomercato, Piero Ausilio ha effettuato un blitz a Londra per discutere delle operazioni in vista dell’estate. Tra i nomi più caldi ci sono Vicario, portiere, Gimenez e Goretzka, calciatori su cui l’Inter sta concentrando l’attenzione. Le trattative riguardano diversi aspetti delle future mosse della società nerazzurra nel mercato dei trasferimenti.

Kessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Le ultime indiscrezioni Modric, il regalo ai tifosi del Milan: «Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i nostri tifosi è un modo per restituire loro parte di questo affetto» Simonelli svela: «L’incontro tra allenatori, giocatori e arbitri è rinviato a fine stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: blitz a Londra di Ausilio. Vicario in pole per la porta, fari su Gimenez e Goretzka. Dentro alle mosse nerazzurre per l’estate Articoli correlati Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVOIl portiere del Tottenham è in cima alla lista del Ds per il post Sommer Avanti tutta per Vicario. Calciomercato Inter LIVE: frena l’affare Mlacici, Ausilio punta forte su Vicario per la portadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti utili per approfondire Calciomercato Inter Temi più discussi: ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Inter, blitz di Ausilio per Vicario: la situazione; Inter, blitz per Vicario. Ausilio è stato a Londra: servono 20 milioni per convincere il Tottenham; FCIN1908/ L’Inter sprinta per Vicario: Ausilio a Londra per impostare la trattativa. Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVOAvanti tutta per Vicario. Come scriviamo da tempo qui su Calciomercato.it, il portiere del Tottenham è il preferito dei nerazzurri, in particolare di Ausilio, per il post Sommer. Quest’ultimo è in sca ... calciomercato.it Mercato Inter, missione portiere: la dirigenza anticipa i tempiIl blitz del d.s. nerazzurro Piero Ausilio in Inghilterra servirà anche a capire i margini di un'operazione per il dopo-Sommer. sportal.it Calciomercato Inter Il consiglio di Pagliuca - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com