Il contratto dei giornalisti è in vigore da oltre un decennio senza essere stato aggiornato. Nonostante la sua scadenza, rimane in uso, mentre l’industria dell’informazione attraversa una fase di crisi. A oggi, non sono stati definiti nuovi accordi, e le condizioni di lavoro e retribuzione dei giornalisti restano ferme ai livelli di dieci anni fa.

È scaduto dieci anni fa e andrebbe adeguato, non solo nei compensi, ma l'industria è in crisi e gli editori dicono che diventerebbe ancora più insostenibile Da tempo la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), cioè il sindacato unitario dei giornalisti, e gli editori, rappresentati dalla Federazione Italiana Editori Giornali (la FIEG), non riescono a trovare un accordo per rinnovare il contratto collettivo nazionale dei giornalisti, scaduto da dieci anni. Le posizioni sembrano inconciliabili, tanto che il sindacato ha indetto già due scioperi nazionali, uno a novembre e uno per oggi, venerdì 27 marzo, e c’è già un terzo giorno di sciopero previsto per il 16 aprile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il contratto dei giornalisti si regge su un paradosso

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