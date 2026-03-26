La Federazione nazionale della stampa italiana ha annunciato due giorni di sciopero per i giornalisti, uno previsto per il 27 marzo e un altro il 16 aprile. Durante queste giornate, i giornalisti non svolgeranno le loro attività lavorative. È inoltre prevista una manifestazione in piazza Castello in occasione della prima giornata di astensione.

Il sindacato proclama due stop nei quotidiani: 27 marzo e 16 aprile. L'1 aprile in piazza con Odg e Subalpina La Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) ha indetto due giorni sciopero: il primo domani, 27 marzo, e l'altro fra un mese, il 16 aprile. Le braccia incrociate dei giornalisti che hanno come riferimento lo storico, ma scaduto da dieci anni, Contratto nazionale di lavoro giornalistico, firmato da Fnsi e Federazione nazionale editori giornali (Fieg), costituirà un ulteriore stop nei quotidiani dopo quello dello scorso 28 novembre, giornata nella quale, inoltre, la redazione de La Stampa di Torino venne invasa dallo spezzone Pro Pal durante lo sciopero generale dei sindacati di base. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Fnsi, sciopero dei giornalisti per il contratto e manifestazione in piazza Castello

Articoli correlati

Rinnovo del contratto dei giornalisti, la Fnsi proclama altre 2 giornate di sciopero il 27 marzo e il 16 aprileA dieci anni esatti dalla scadenza dell’ultimo contratto e nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale (che si protrae ormai da due anni),...

Leggi anche: Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti

Tutti gli aggiornamenti su Fnsi sciopero dei giornalisti per il...

Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Fnsi: sciopero il 27 marzo e il 16 aprile - FNSI; Fnsi, le ragioni dello sciopero del 27 marzo e 16 aprile. Fieg: 'Contratto nazionale ancorato a modelli di business che non esistono più'; La FNSI proclama lo sciopero nazionale dei giornalisti. Ecco le date e le motivazioni.

Fnsi, sciopero dei giornalisti per il contratto e manifestazione in piazza CastelloLa Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) ha indetto due giorni sciopero: il primo domani, 27 marzo, e l'altro fra un mese, il 16 aprile. Le braccia incrociate dei giornalisti che hanno co ... torinotoday.it

Ordine giornalisti Piemonte aderisce allo sciopero della Fnsi del 27 marzoL'Ordine dei Giornalisti del Piemonte aderisce allo sciopero proclamato dalla Fnsi il 27 marzo e alla manifestazione convocata il 1 aprile a Torino. (ANSA) ... ansa.it

La vendita di Gedi ai greci è stata una tragedia greca come dicono i giornalisti di Repubblica, l'Ordine e l'Fnsi Perché rimpiangono un editore ingombrante come Elkann mentre guardano con diffidenza l'approdo di Kyriakou, che invece è un editore puro x.com

Dalle trattative per il rinnovo del contratto è emersa solo «la volontà della Fieg di risparmiare sul costo del lavoro», ha rilevato la segretaria generale Fnsi intervenendo alla Camera, mercoledì 25 marzo 2026, alle celebrazioni per il centenario dell'Istituto di pre - facebook.com facebook