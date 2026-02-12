Il Consiglio di Stato ha deciso di annullare le elezioni comunali del 2020 a Sorrento. La vittoria andò al sindaco poi arrestato per tangenti. Ora il Comune, già sotto commissariamento, si trova di nuovo nel caos per una decisione che riapre le polemiche sulla legalità di quella campagna elettorale.

Al danno di un Comune commissariato dopo l’arresto di un sindaco corrotto, si aggiunge la beffa che l’elezione di quel sindaco andava annullata. Le cronache del “Sistema Sorrento” non smettono di stupire. L’ultimo colpo di scena arriva dal Consiglio di Stato. Ha accolto un ricorso della famiglia Morelli, ribaltando una precedente sentenza del Tar e stabilendo che le elezioni del settembre 2020, quelle concluse con la vittoria del sindaco Massimo Coppola, arrestato a maggio e poi di nuovo a luglio 2025 per numerose accuse di induzione indebita e corruzione, non sono state regolari. La storia non si fa coi se e coi ma, però se la giustizia amministrativa fosse stata più celere, Sorrento forse si sarebbe risparmiata 35 appalti e affidamenti ritenuti illegittimi, 18 milioni e mezzo di euro impegnati attraverso procedure viziate, 16 arresti, e la vergogna di uno scioglimento dell’amministrazione comunale per le dimissioni di un sindaco finito in carcere in flagranza di reato, con ancora i soldi dell’ultima mazzetta addosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, il Consiglio di Stato annulla le elezioni del 2020. Le vinse il sindaco arrestato per tangenti

Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento delle elezioni comunali di Pescara del 2024, stabilendo che il voto si ripeta in 27 sezioni.

Il caso “Sistema Sorrento” riguarda l’indagine su presunte tangenti all’ex sindaco Massimo Coppola, nascoste attraverso fatture fittizie a favore di una cooperativa di guardiania.

