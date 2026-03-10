Viola Park il Consiglio di Stato annulla la delibera sul parcheggio | cosa succede adesso

Il Consiglio di Stato ha deciso di annullare la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che approvava la realizzazione del parcheggio temporaneo da circa 500 posti destinato al Viola Park. La decisione riguarda solo l’annullamento della delibera e non impedisce all’amministrazione comunale di adottare eventuali nuove iniziative in merito. La situazione rimane aperta e in attesa di ulteriori sviluppi.

La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2024, quando un gruppo di residenti della zona aveva presentato ricorso contro il parcheggio temporaneo realizzato vicino al centro sportivo della Fiorentina. L’area, grande circa cinque ettari, era stata destinata a ospitare circa 500 auto per servire tifosi e addetti ai lavori in attesa del completamento della nuova linea tramviaria tra Firenze e Bagno a Ripoli. I giudici hanno infatti confermato l’annullamento del provvedimento comunale, pur con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tar della Toscana nel novembre 2024. Il tribunale amministrativo aveva ritenuto illegittima la scelta del Comune sostenendo che l’area interessata non fosse urbana e che mancassero i presupposti previsti dalla normativa per l’uso temporaneo del suolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club violaNon dovrebbe esserci il rinvio di Bologna-Fiorentina, partita della 21ª giornata di Serie A, nonostante la morte del presidente Rocco Commisso.

