Oida al Teatro Petrarca | un concerto guidato anche dal pubblico grazie all’intelligenza artificiale

Al Teatro Petrarca di Arezzo si è tenuto un concerto di Oida, dove il pubblico ha avuto un ruolo attivo nel guidare le esecuzioni grazie all’uso di intelligenza artificiale. L’evento ha coinvolto gli spettatori nel processo musicale, creando un’esperienza interattiva unica nel suo genere. La serata ha visto protagonisti artisti e tecnologia, portando un nuovo modo di vivere i concerti dal vivo.

Arezzo, 21 marzo 2026 – OIDA al Teatro Petrarca: un concerto guidato anche dal pubblico grazie all’intelligenza artificiale. Appuntamento venerdì 27 marzo, alle ore 21. Sarà l’intelligenza artificiale a rendere unico il prossimo concerto dell’ Orchestra Instabile di Arezzo OIDA, in programma venerdì 27 marzo alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo. L’orchestra sarà diretta da Alessio Tiezzi, in una serata che unisce musica, digitale e partecipazione del pubblico, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva e in parte costruita dal vivo. L’evento si intitola “ Alle origini – Caos, luce, futuro ”: un percorso musicale che attraversa atmosfere e suggestioni diverse, un progetto in cui il pubblico non resterà semplice spettatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oida al Teatro Petrarca: un concerto guidato anche dal pubblico grazie all’intelligenza artificiale Articoli correlati Oida, aperte le prevendite per i tre concerti al Teatro PetrarcaArezzo, 5 marzo 2026 – Entrano nel vivo i concerti di OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività: una... Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuitoRiconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire... Contenuti e approfondimenti su Teatro Petrarca Temi più discussi: Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso Piero della Francesca; Alle Origini, primo conerto della rassegna #OIDATEATRO al Teatro Petrarca; Dieci candeline in musica, Oida: festa e spettacoli; Dai teatri del mondo ad Arezzo, in scena Le Sacre du Printemps di Dewey Dell, spettacolo pluripremiato, rito tra vita, morte e rinascita. Oida, aperte le prevendite per i tre concerti al Teatro PetrarcaArezzo, 5 marzo 2026 – Entrano nel vivo i concerti di OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività: una primavera di musica e spettacoli innovativi per la città. lanazione.it Dieci candeline in musica. Oida: festa e spettacoloConto alla rovescia per Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, che sta per festeggiare i primi dieci anni di attività ... msn.com Prima della tournée europera, siamo felici di poter ospitare la compagnia Dewey Dell ad Arezzo con Le sacre du printemps al Teatro Petrarca, all'interno dell'evento in collaborazione con la Stagione 2025/26 realizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo in facebook Cristina D'Avena al Valdichiana Village, danza al teatro Petrarca: gli appuntamenti x.com