Sabato 28 marzo, dalle 20:30 alle 21:30, le Mura Malatestiane saranno oscurate per un’ora in occasione di Earth Hour, l’evento globale dedicato alla sensibilizzazione sui temi ambientali. L’iniziativa coinvolge diverse località e si propone di promuovere l’attenzione verso il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità. Tra le adesioni figura anche un quartiere storico che ha deciso di partecipare spegnendo le luci.

Un’ora di buio per riaccendere la speranza in un futuro sostenibile. Sabato 28 marzo, dalle 20,30 alle 21,30, il mondo intero si fermerà per celebrare Earth Hour (L’Ora della Terra), il più grande evento globale dedicato al contrasto del cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. L’Associazione Wwf Rimini Odv, attraverso una lettera ufficiale firmata dal presidente Claudio Papini, ha invitato formalmente il sindaco e l’amministrazione comunale di San Clemente ad aderire all’iniziativa. San Clemente ha raccolto l’invito e sabato 28 marzo spegnerà le luci delle Mura Malatestiane che cingono il Borgo Storico. Nato a Sydney nel 2007, l’Earth Hour è diventato un appuntamento imprescindibile che coinvolge migliaia di città in quasi tutte le nazioni del pianeta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Le Mura Malatestiane al buio per l’ambiente: San Clemente aderisce all’Earth Hour

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