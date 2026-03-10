torna earth hour il 28 marzo la xx edizione

Il 28 marzo si svolge la 20ª edizione di Earth Hour, l'evento organizzato dal Wwf che coinvolge volontariamente cittadini e comunità di tutto il mondo. Durante questa iniziativa, molte persone spegneranno le luci per un'ora, contribuendo a sensibilizzare sull'importanza della tutela ambientale. La manifestazione rappresenta una delle più grandi mobilitazioni globali dedicate a clima e natura.

(Adnkronos) – Torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza. Sabato 28 marzo alle 20.30 il momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo in un gesto semplice ma potentissimo: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta. Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è cresciuta fino a diventare un evento planetario che nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi, con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti iconici, strade, piazze ed edifici pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

