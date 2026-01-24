Omicidio Vassallo | il Tar annulla la sospensione per il colonnello Cagnazzo

Il Tar del Lazio ha annullato la sospensione precauzionale dal servizio del colonnello Fabio Cagnazzo, decisa dal Ministero della Difesa nel 2025. La decisione riguarda il caso dell'omicidio Vassallo, sollevando questioni legali e procedurali. Questa pronuncia rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario e nell’ambito delle responsabilità militari coinvolte.

Leggi anche: Omicidio Vassallo: a Salerno presidio per il colonnello Cagnazzo

