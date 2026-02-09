Serena Williams | a 44 anni possibile rientro nel tennis a febbraio sei mesi dopo la richiesta di controlli antidoping

Serena Williams potrebbe tornare in campo già il 22 febbraio, sei mesi dopo aver chiesto controlli antidoping. La tennista americana, che ha annunciato il ritiro nel 2022, si starebbe preparando per un possibile ritorno alle competizioni. La notizia ha sorpreso gli appassionati, che non si aspettavano un possibile rientro così presto.

Serena Williams, la leggendaria tennista statunitense, potrebbe fare un inaspettato ritorno alle competizioni il 22 febbraio prossimo. La notizia, diffusa dal giornalista Ben Rothenberg, riaccende l'entusiasmo dei fan e solleva interrogativi sul futuro di una delle atlete più iconiche della storia dello sport. Il rientro sarebbe possibile allo scadere dei sei mesi dalla richiesta di reintegrazione di Williams nel programma di controllo antidoping. L'annuncio ha colto di sorpresa il mondo del tennis, soprattutto considerando il momento in cui sembrava essersi conclusa la carriera di Serena. La sua ultima apparizione risale allo US Open del 2022, una sconfitta che molti avevano interpretato come un definitivo saluto al circuito professionistico.

