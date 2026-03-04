Coach Macci | Nelle Williams c' era una rabbia Serena tornerà per competere Sinner non è in crisi

Il primo allenatore delle Williams ha osservato che Serena mostrava una certa rabbia durante gli allenamenti, mentre ha confermato che tornerà a competere. Ha inoltre affermato che Sinner non si trova in crisi e che le due campionesse del tennis femminile hanno dimostrato di poter raggiungere alti livelli. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista in cui sono state analizzate le carriere di entrambe le giocatrici.

Ci dà appuntamento alle 9 del mattino italiano, le tre di notte a Boca Raton, Florida. Ci stupiamo e, ovviamente, chiediamo come mai faccia le interviste alle tre del mattino: “Me lo chiedono tutti, non si preoccupi. Vado a dormire ogni giorno tra le cinque e le sette di sera. Poi mi alzo, faccio le mie cose, corro, apro il Rick Macci Tennis Center alle tre del mattino, sono in campo alle quattro e insegno per otto ore. Sette giorni su sette. Sono come una macchina. Sarà per questo che Rick Macci (“In Italia mi chiamerei Riccardo Macci, mio padre era italiano. Però non mi ricordo di dove.”) è stato il primo a ricevere la fiducia di papà Williams quando ha iniziato a costruire il progetto delle sorelle più vincenti del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Carlos Alcaraz spegne le polemiche sulla "crisi" di Sinner: "Sorpreso dalla sua sconfitta, ma tornerà"Dopo la vittoria su Rublev a Doha, il numero uno al mondo analizza con equilibrio il momento di Jannik.

