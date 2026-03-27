Un ciclone ha attraversato Salerno, dividendo profondamente la città. In questo momento, mentre il centrosinistra sembra dedicarsi a discussioni formali, un leader politico ha iniziato un tour elettorale per riconquistare il territorio. La presenza di giudici e il loro ruolo sono stati anche al centro di alcune dichiarazioni pubbliche, con riferimenti a possibili implicazioni legali.

Mentre il centrosinistra fa finta di discutere, Vincenzo De Luca è già partito con il suo tour elettorale per riconquistare Salerno. Non mancando di attaccare proprio la sua parte politica e di mettere in evidenza le contraddizioni dello schieramento. “La sinistra non esiste”. Don Vincenzo ha detto che, “la sinistra non esiste”. “E’ fatta di astrattismi e ideologie da salotto e sta perdendo il contatto con i problemi reali della gente (lavoro, sicurezza, manutenzione delle periferie)”. “La sinistra che conta è quella che governa e trasforma la realtà, il resto è chiacchiericcio”, ha aggiunto ancora l’ex governatore campano. Con questa frase, De Luca ha voluto marcare la distanza dalle direttive nazionali del PD e del Movimento 5 Stelle, rivendicando un modello di governo “civico e amministrativo” che va oltre le etichette di partito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il ciclone De Luca spacca Salerno: “La sinistra qui non esiste. I giudici? Nessuno è impunibile”

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