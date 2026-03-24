Il referendum sulla giustizia ha registrato una vittoria dei NO, sostenuti dai tre principali partiti di centrodestra: Fratelli d’Italia ha ottenuto l’11,2%, Forza Italia il 17,9% e la Lega il 14,1%. I risultati evidenziano una situazione che rompe gli schemi tradizionali e mostrano una divisione interna tra le forze politiche coinvolte.

La sintesi del risultato che rompe gli schemi tradizionali e mette in evidenza una frattura interna alla maggioranza è "Più No nel centrodestra che Sì nel centrosinistra" Il referendum sulla giustizia si è chiuso con una netta vittoria del No, ma il dato politico più rilevante è che la sconfi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia perso per i NO del cdx, i 3 principali partiti: Fratelli d’Italia con 11,2%, Forza Italia 17,9% e Lega 14,1%

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