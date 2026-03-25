Via Crucis sul Colle dell’Infinito Partono le celebrazioni pasquali

Questa sera a Recanati si svolge la Via Crucis lungo il viale del Colle dell’Infinito, dando il via alle celebrazioni della settimana santa. L’evento rappresenta uno dei momenti più partecipati e suggestivi del calendario religioso locale, attirando numerosi cittadini e fedeli. Le cerimonie proseguiranno nei giorni successivi con diverse iniziative religiose e processioni.

Si aprono questa sera le solenni celebrazioni della settimana santa a Recanati con uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati: la Via Crucis lungo il viale del Colle dell’Infinito. Un momento di spiritualità che vedrà la partecipazione delle comunità parrocchiali cittadine e dell’amministrazione comunale. I fedeli si ritroveranno alle 21 alla chiesetta di Santa Maria in Montemorello, di fronte alla casa di Giacomo Leopardi. Da lì prenderà il via il cammino che, attraversando il Colle, condurrà simbolicamente al Golgota, ripercorrendo le tappe della Passione di Cristo. Come da tradizione, i riti religiosi si concentreranno a San Vito. Normalmente chiusa al culto, la chiesa è riaperta in occasione delle celebrazioni pasquali, a sottolinearne il valore liturgico e simbolico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Crucis sul Colle dell’Infinito. Partono le celebrazioni pasquali Articoli correlati Ottavo Colle, partono i lavori per riqualificare l'area giochi finita nel mirino dei vandaliUn intervento atteso da anni a Ottavo Colle: sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area giochi tra via Duccio di Buoninsegna e via Andrea... New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi GrasHome > Spettacoli > Cinema > New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi Gras L’attore Shia LaBeouf... Tutti gli aggiornamenti su Via Crucis Discussioni sull' argomento Mercoledì 25 Via Crucis nella suggestiva cornice del Colle dell'Infinito; Via Crucis sul Colle dell’Infinito. Partono le celebrazioni pasquali; Una gemma nascosta: il Sacro Monte di Mongardino apre ai visitatori in occasione delle Giornate FAI di primavera; La Via Crucis diocesana con le opere di Luigi Pagano. Venerdì #27marzo, alle ore 18:00 VIA CRUCIS DEGLI INVISIBILI, presieduta da mons. Michele Di Tolve, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma. Un cammino di preghiera tra le strade intorno alla stazione Termini, luogo di incontro ma anche di emargi - facebook.com facebook