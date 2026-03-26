Verso la Settimana Santa le celebrazioni con il vescovo

Nella Settimana Santa, il vescovo presiederà diverse celebrazioni nella cattedrale di Piacenza e nella concattedrale di Bobbio. Le funzioni includeranno messe e liturgie specifiche in occasione delle tradizionali ricorrenze religiose di questo periodo. Le cerimonie sono programmate nei giorni che precedono e seguono la Pasqua.

Si inizia il 29 marzo in Cattedrale con la Domenica delle Palme. Il Venerdì Santo Via Crucis dalla chiesa delle Teresiane sullo Stradone Farnese lungo il Facsal al Centro “Il Samaritano” in via Giordani a Piacenza Queste le celebrazioni che saranno presiedute dal vescovo mons. Adriano Cevolotto nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio nella Settimana Santa. Questa festa segna l’inizio della celebrazione annuale della Settimana Santa, in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla Resurrezione della Domenica di Pasqua. In essa si narra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato come un re. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Verso la Settimana Santa, le celebrazioni con il vescovo Articoli correlati Leggi anche: Settimana Santa: un calendario di celebrazioni tra processioni, veglie e momenti di preghiera San Giorgio Ionico, concerto di marce funebri per aprire il cammino verso la Settimana SantaTarantini Time QuotidianoUn appuntamento musicale dedicato alla spiritualità della Passione di Cristo è in programma sabato 28 marzo a San Giorgio... 2a Settimana del Tempo Ordinario - 28.01.2026 Una selezione di notizie su Settimana Santa Temi più discussi: SETTIMANA SANTA E PASQUA 2026, LE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL CARD. LOJUDICE; Verso la Settimana Santa/2. Centro della liturgia: dalla Pasqua settimanale alla Pasqua annuale; Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Le Celebrazioni della Settimana Santa. Verso la Settimana Santa/5. La celebrazione dei singoli giorni del Triduo: il Giovedì SantoVediamo, a partire da oggi, la celebrazione dei singoli giorni del Triduo Pasquale, compresa anche quella del giovedì che lo precede. portalecce.it Verso la Settimana Santa/3. Unità del Triduo. Il nucleo gravitazionale? La Veglia PasqualeLa particolare importanza che la solennità delle solennità rivestiva nel cuore e nella mente dei cristiani è stata celebrata con un triduo che scandisce in maniera unitaria il triplice contenuto di ... portalecce.it La Settimana Santa a Scicli - facebook.com facebook