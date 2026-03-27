Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che elimina la tassa sui dividendi e amplia l’iperammortamento a tutti i beni strumentali. La misura mira a ridurre gli oneri fiscali per le imprese e i cittadini, intervenendo su specifici ambiti fiscali. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul contenuto completo del provvedimento.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per alleggerire il peso delle imposte su imprese e cittadini. Accolte in particolare le proposte di Forza Italia, che chiedeva l'estensione dell' iperammortamento, con l'eliminazione del vincolo di provenienza europea dei beni agevolabili e il ripristino delle regole di tassazione sui dividendi incassati e sulle plusvalenze realizzate da cessioni da partecipazioni. Proposte portate avanti "con determinazione" da Maurizio Casasco "per rendere il sistema fiscale più equo e snello". "Parliamo di misure reali che premiano chi investe in Italia, crede nel futuro del nostro Paese e tutela le start-up Italiane", spiega il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Cdm approva il dl che cancella la tassa sui dividendi e estende l'iperammortamento a tutti i beni strumentali

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