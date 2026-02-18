Il CdM approva il DL Bollette Energia e il testo cambia ancora
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 18 febbraio 2026 il Decreto Bollette, causato dall’aumento dei costi energetici che pesa sulle famiglie e sulle imprese italiane. Il governo interviene con un pacchetto da 3 miliardi di euro per contenere le spese di luce e gas. La misura prevede sconti e aiuti specifici, soprattutto nelle aree più colpite dall’inflazione energetica. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e modifica il testo originale del decreto. Ora, si attende il via libera definitivo.
Decreto Bollette: Il Governo Interviene sui Costi Energetici con un Pacchetto di 3 Miliardi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 18 febbraio 2026 il Decreto Legge Bollette, un provvedimento che mira a ridurre l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese italiane. L’intervento, del valore di oltre 3 miliardi di euro, introduce modifiche al bonus sociale, all’IRAP per il settore energetico e sostiene i PPA (Power Purchase Agreements). L’obiettivo è generare risparmi per oltre 5 miliardi di euro, con benefici mirati per artigiani, piccole e medie imprese e grandi aziende. Sette Mesi di Attesa e un Quadro Economico Complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bollette, Cdm approva decreto: “Misure urgenti per riduzione costo energia”Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che mira a ridurre i costi dell’energia, una risposta alle recenti bollette salate.
Palazzo Chigi, il Cdm approva il dl MilleprorogheIl Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi, concludendo i lavori con l’approvazione del dl Milleproroghe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Cdm approva il nuovo DDL Immigrazione, dai nuovi requisiti per la protezione speciale alle sanzioni per le navi; Il Cdm approva il ddl migranti: blocco navale se c’è minaccia; Bonus bollette, il Cdm approva il decreto: che cosa prevede e a chi spetta; Il ddl Migranti approvato dal Cdm: cosa cambia, dai Cpr al blocco navale.
Bonus bollette, il Cdm approva il decreto: che cosa prevede e a chi spettaIl Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Bollette, il cui testo è stato limato negli ultimi giorni dalla maggioranza. Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che to ... tg24.sky.it
Decreto bollette, il Cdm approva. Meloni: 5 miliardi per famiglie e impreseAGI - Il Cdm ha approvato il Dl bollette, il provvedimento contiene misure per mitigare il costo dell'energia per famiglie a basso reddito ed imprese, con benefici stimati attorno ai 5 miliardi di eur ... msn.com
Un breve riassunto delle misure su energia, maltempo al sud e autonomia a valle del Consiglio dei ministri di oggi: - Approvazione del decreto legge energia con misure per tagliare le bollette, in particolare a carico delle imprese e delle famiglie fragili. #Melon x.com
Il decreto bollette è un sostegno concreto alle famiglie, soprattutto a quelle più vulnerabili, ed alle imprese, penalizzate da un costo elevato dell’energia. Vogliamo sostenere i redditi bassi e aumentare la competitività. Questo provvedimento deve essere uno st facebook