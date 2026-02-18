Il CdM approva il DL Bollette Energia e il testo cambia ancora

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 18 febbraio 2026 il Decreto Bollette, causato dall’aumento dei costi energetici che pesa sulle famiglie e sulle imprese italiane. Il governo interviene con un pacchetto da 3 miliardi di euro per contenere le spese di luce e gas. La misura prevede sconti e aiuti specifici, soprattutto nelle aree più colpite dall’inflazione energetica. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e modifica il testo originale del decreto. Ora, si attende il via libera definitivo.

Decreto Bollette: Il Governo Interviene sui Costi Energetici con un Pacchetto di 3 Miliardi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 18 febbraio 2026 il Decreto Legge Bollette, un provvedimento che mira a ridurre l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese italiane. L'intervento, del valore di oltre 3 miliardi di euro, introduce modifiche al bonus sociale, all'IRAP per il settore energetico e sostiene i PPA (Power Purchase Agreements). L'obiettivo è generare risparmi per oltre 5 miliardi di euro, con benefici mirati per artigiani, piccole e medie imprese e grandi aziende.

Palazzo Chigi, il Cdm approva il dl MilleprorogheIl Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi, concludendo i lavori con l’approvazione del dl Milleproroghe.

