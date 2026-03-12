Mef tassa sui pacchi rinviata al 30 giugno esteso l’iperammortamento

Il Ministero dell’Economia ha annunciato che la tassa sui pacchi sarà rinviata al 30 giugno e che l’iperammortamento verrà esteso. In una nota ufficiale si parla di un prossimo provvedimento legislativo che introdurrà queste novità. Nessuna altra informazione sui dettagli o sui motivi di questi cambiamenti è stata comunicata finora. La notizia riguarda quindi due misure fiscali che interesseranno aziende e consumatori.

Arriva il "comunicato legge" del Mef che rinvia la tassa sui pacchi introdotta in manovra ed estende l'iperammortamento anche fuori dall'Ue. Il ministero annuncia in una nota «un provvedimento legislativo di prossima emanazione» che modificherà le disposizioni della legge di bilancio che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro: «verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell'applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell'efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», spiega nel documento via XX Settembre.