Palantir ha creato ImmigrationOS per l’Ice, un software che aiuta gli agenti a individuare i migranti da cercare per primi. L’azienda di Peter Thiel, fino a poco tempo fa vista come vicina a posizioni di sinistra, ora si schiera con le politiche più dure di Trump. Stefano Feltri sottolinea come questa svolta renda Palantir sempre più protagonista di scelte controverse.

Questo articolo su Palantir è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Nessuno vede l’uso che l’Ice e il governo americano fanno di Palantir per condurre quella che molti chiamano «svolta autoritaria automatizzata». Il prodotto si chiama ImmigrationOS, Palantir lo ha sviluppato per l’Ice e ha tutte le potenzialità e le opacità dei prodotti dell’azienda fondata da Peter Thiel nel 2003: non raccoglie dati, ma combina tra loro enormi quantità di informazioni prive di alcuna utilità se considerate singolarmente. Palantir unisce basi di dati amministrativi, fiscali, previdenziali, biometrici e usa l’AI per cercare regolarità, spiegazioni, previsioni invisibili a un analista umano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Palantir ha sviluppato ImmigrationOS per l’Ice. Stefano Feltri: «L’azienda di Peter Thiel oggi è al servizio delle politiche più autoritarie di Trump»

Approfondimenti su Palantir ImmigrationOS

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Palantir ImmigrationOS

Argomenti discussi: Non solo Minneapolis, i sistemi di Palantir nelle operazioni dell’Ice; Palantir ha sviluppato ImmigrationOS per l’Ice. Stefano Feltri: L’azienda di Peter Thiel oggi è al servizio delle politiche più autoritarie di Trump; Palantir e l’algoritmo delle espulsioni.

Palantir aiuta l’Ice a rintracciare gli immigrati, mentre Meta censura i post sugli agenti federaliÈ polemica negli Stati Uniti: la società fondata da Peter Thiel ha sviluppato un software che incrocia dati governativi e commerciali per individuare gli irregolari ... milanofinanza.it

Come l'Ice usa un’app di Palantir per scovare gli immigrati irregolari: sfruttati i dati sanitari di 79 milioni di pazientiElite, l’app messa a punto da Palantir, ha analizzato un database con le informazioni personali di oltre 79 milioni di pazienti, sfruttato dall'Ice per tracciare i migranti: uno sguardo al suo funzion ... corriere.it

