Il capo della polizia a Pescara per il giuramento dei nuovi agenti | Democrazia è bene supremo qui reati in calo FOTO-VIDEO

Il capo della polizia a Pescara ha partecipato al giuramento dei nuovi agenti, sottolineando l’importanza della democrazia e i recenti miglioramenti nella sicurezza. Negli ultimi dieci anni, i reati nella città sono diminuiti del 40%, segno di un impegno costante. Tuttavia, si riconosce che il lavoro di tutela delle comunità è continuo e richiede sempre ulteriori sforzi per mantenere e migliorare la sicurezza pubblica.

"A Pescara, negli ultimi dieci anni, il trend dei reati registra una riduzione del 40%. Questo non significa che abbiamo fatto tutto quello che c'è da fare perché bisogna sempre migliorare quella che è la sicurezza delle nostre comunità, si può fare sempre di più e questo è il nostro impegno.

Pescara: il capo della Polizia Pisani al giuramento di 183 agenti parla di libertà e democrazia - Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha preso parte al giuramento del 231° corso per 183 agenti di Polizia a Pescara Ha risposto alle ... rete8.it

Giurano fedeltà alla Repubblica 2.133 nuovi agenti - Con la solenne formula del giuramento di fedeltà alla Repubblica e il grido all’unisono del “Lo giuro” si è concluso oggi il percorso formativo dei 2. poliziadistato.it

