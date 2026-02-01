Agenti feriti a Torino lettera del capo della polizia | Vostro impegno garanzia per democrazia

Questa mattina, il capo della polizia ha scritto una lettera ai suoi agenti dopo gli scontri di ieri nel capoluogo piemontese. Viene riconosciuto il loro impegno e il rischio che hanno corso durante il servizio di ordine pubblico. La lettera sottolinea come il loro lavoro rappresenti una garanzia per la democrazia, anche in situazioni complicate e pericolose. Due agenti sono rimasti feriti e ora si cerca di capire meglio cosa sia successo.

"Care colleghe e cari colleghi, il servizio di ordine pubblico, affrontato e gestito nella giornata di ieri a Torino, in un contesto particolarmente complesso e difficile, ha ancora una volta messo in luce la vostra dedizione nell'essere, con professionalità, equilibrio e rischio della propria incolumità, servitori del nostro Stato democratico".

Il capo della polizia a Pescara ha partecipato al giuramento dei nuovi agenti, sottolineando l’importanza della democrazia e i recenti miglioramenti nella sicurezza.

Gli agenti di Torino sono stati feriti durante un intervento, e subito sono arrivate le parole di solidarietà dall’Irpinia.

