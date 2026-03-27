Il campo progressista chiede un intervento in Sicilia per rivedere la composizione della giunta e dell’assemblea regionale, ritenendo necessario un cambio di atteggiamento e comportamenti. La richiesta arriva dopo che la premier ha annunciato un’azione di rinnovamento a livello nazionale, mentre in Sicilia non si sono ancora registrati segnali di cambiamento.

All'indomani dell'esito referendario i leader delle opposizioni chiedono una reazione da parte del presidente della Regione: “Maggioranza liquefatta, siamo in attesa delle dimissioni di Schifani” “Di fronte alla tardiva reazione della premier Giorgia Meloni che, all’indomani della batosta referendaria, ha avviato un repulisti, in Sicilia è ancora tutto fermo”. Ad affermarlo è il campo progressista dell'Isola composto da Pd, M5S, Italia Viva, Controcorrente, Si, Europa Verde, Psi, Progetto civico, Più uno, +Europa e Spazio Civico. “Nella Regione che ha il record di parlamentari ed esponenti della giunta di governo indagati, rinviati a giudizio o sotto processo, non succede nulla di nulla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il campo progressista invoca un repulisti anche in Sicilia: "Serve la necessaria decenza in giunta e all'Ars"

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