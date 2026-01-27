Elezioni amministrative a Pagani Sessa invoca il campo largo | Per la città serve l’unità di riformisti progressisti e moderati

In vista delle prossime elezioni amministrative a Pagani, Sessa invita a unire riformisti, progressisti e moderati per un progetto condiviso. È un appello a rafforzare l’unità e a costruire un’alternativa credibile alla gestione attuale, in una fase importante per il futuro della città. La coesione tra diverse anime politiche può rappresentare un elemento chiave per il cambiamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto In una fase cruciale per il futuro amministrativo di Pagani, dalla minoranza consiliare arriva un appello chiaro e netto a costruire un’alternativa credibile all’attuale classe dirigente. La consigliera comunale di opposizione Anna Rosa Sessa invoca unità, visione e discontinuità per restituire alla città una guida all’altezza delle sfide che l’attendono. «È giunto il momento che riformisti, progressisti, moderati e società civile facciano fronte comune per dare a Pagani una nuova amministrazione comunale», dichiara Sessa. «Occorre scegliere il Sindaco del futuro, una persona capace, lontana dalle logiche che hanno portato la città allo sfacelo totale». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative a Pagani, Sessa invoca il campo largo: “Per la città serve l’unità di riformisti, progressisti e moderati” Approfondimenti su Pagani Elezioni Candidati Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa Elezioni Regionali Campania 2025, i candidati della lista "Cirielli Presidente - Moderati e Riformisti" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Elezioni amministrative ad Arezzo, il no di Graverini Con questa lettera, arrivata alla nostra redazione, l’avvocato Piero Melani Graverini ufficializza il suo “no” alla richiesta, arrivata dai partiti di centro destra ad Arezzo, di candidarsi alla carica di sinda - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.