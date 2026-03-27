Il Brasile perde con la Francia e i tifosi cantano per Neymar | Ancelotti ora è sotto pressione

Il Brasile ha subito una sconfitta contro la Francia in una recente partita, mentre i tifosi brasiliani hanno cantato a favore di Neymar, chiedendo il suo ritorno in nazionale. La squadra è guidata da un allenatore che si trova ora sotto pressione a causa dell’insoddisfazione dei supporter per l’assenza del numero 10 dai convocati. La richiesta di reintegro di Neymar si fa strada nell’ambiente calcistico.

La Seleção perde contro la Francia e i tifosi brasiliani invocano il ritorno di Neymar: Carlo Ancelotti nel mirino della torçida che non ha apprezzato l'assenza del numero 10 del Santos dai convocati e lo vorrebbe ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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