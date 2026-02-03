Messi può chiudere la carriera in Argentina | il piano del Newell's Old Boys non è solo un sogno

Lionel Messi potrebbe tornare in Argentina alla fine della sua carriera. Il Newell’s Old Boys sta pensando in grande e lavora da tempo a un piano per riportarlo nel 2027. L’idea è di chiudere il suo percorso in un club che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Restano ancora alcuni anni, ma la squadra argentina sta già organizzando tutto per accoglierlo al ritorno.

Il Newell’s Old Boys lavora a un progetto di lungo periodo per riportare Lionel Messi in Argentina nel 2027. Al momento non c’è nulla di definito, ma i contatti esistono e il sogno del club di Rosario è concreto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Messi Newell's Old Boys

Ultime notizie su Messi Newell's Old Boys

