Emery apre alla permanenza di Sancho a Villa. Il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, dice che il futuro dell’attaccante del Manchester United potrebbe essere ancora a Birmingham. Emery spiega che, nonostante il poco spazio in questa stagione, il club valuta se tenere Sancho oltre il prestito. La decisione definitiva ancora non è presa, ma l’allenatore lascia aperta la porta a una possibile permanenza di Sancho nella squadra dei Midlands.

2026-02-10 18:11:00

© Justcalcio.com - "Potrebbe essere" – Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery fornisce importanti aggiornamenti sul futuro di Jadon Sancho

Emery ha parlato chiaro sulla possibilità di rivedere Douglas Luiz in maglia Juventus.

Emery elogia i giovani dell'Aston Villa dopo la vittoria in Europa League.

