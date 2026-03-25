Giro d’Italia del Made in Italy | Napoli ospita il debutto della kermesse itinerante

Il 27 marzo a Napoli si svolge la prima tappa del Giro d’Italia del Made in Italy, un evento dedicato a promuovere la formazione e il lavoro. La manifestazione si svolge in diverse città italiane, con l’obiettivo di valorizzare i settori produttivi nazionali. La giornata prevede incontri e iniziative dedicate alle aziende e ai giovani interessati alle opportunità di formazione e occupazione.

Giro d'Italia del Made in Italy: il 27 marzo a Napoli la prima tappa dell'evento su formazione e lavoro. Il programma alla Stazione Marittima. Il Giro d'Italia dell'eccellenza nazionale scalda i motori in vista del prossimo 27 marzo, data in cui la Stazione Marittima di Napoli accoglierà la tappa inaugurale di questo tour dedicato al "saper fare" italiano. L'iniziativa, inserita nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy, nasce con l'intento di promuovere e mettere a sistema il patrimonio artigianale e industriale del Paese. L'evento è promosso dalla Fondazione Imprese e Competenza, in stretta sinergia con "La Casa del Made in Italy" e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giro d’Italia del Made in Italy: Napoli ospita il debutto della kermesse itinerante Articoli correlati Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talentiSi terrà il prossimo 27 marzo 2026, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del "Giro d’Italia del Made in Italy” che prenderà il via da Napoli... Icons of Italy, New York diventa vetrina del Made in ItalyL’iniziativa è stata annunciata a New York nel corso di un incontro con alcuni media statunitensi. Altri aggiornamenti su Giro d'Italia del Made in Italy Napoli... Temi più discussi: Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talenti; Aperte le candidature per la terza tappa della Benefit Competition del MIMIT; Recruiting Made in Italy Napoli 2026: Trova i Tuoi Prossimi Talenti il 27 Marzo; Novi e il Giro: il Grande Cioccolato Italiano al fianco della Corsa Rosa. Napoli, incontro tra scuole, imprese e giovani talenti per il Giro d’Italia Made in ItalySi terrà il prossimo 27 marzo, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del Giro d’Italia del Made in Italy che prenderà il via da Napoli ed è realizzata nell’ambito della Giornata Nazionale del ... napoli.repubblica.it Giro d’Italia ambasciatore del Made in Italy, con impatti da 2 miliardi sul sistema paeseIl Giro conta 200 milioni di audience con tutte le eccellenze italiane della filiera del ciclismo che si incontrano in un unico luogo risvolto, ha aggiunto Matteo Zoppas presidente Ice, quei due ... primaonline.it Artigianalità in Italia 2026 In occasione della Giornata del Made in Italy, approfondiremo i temi chiave per il settore: digitalizzazione, internazionalizzazione e ricambio generazionale. 15/04 - Firenze Live & Digital Scopri di più 24oreventi.ilsole24ore.com x.com Il 15 Aprile 2026, in Italia e all'estero, torna la "Giornata del Made in Italy" Nell'ambito della Giornata sono previsti eventi presso le istituzioni, le scuole, le associazioni e le imprese con l'obiettivo di: - riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contrib - facebook.com facebook