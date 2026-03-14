Commercio il report delle chiusure | Perso il 26% dei negozi dal 2012 Serve un patto per uscire dalla crisi

Dal 2012 ad oggi, il settore del commercio ha visto la chiusura di circa un quarto dei negozi, con molte attività che hanno abbassato le serrande e vetrine vuote che si moltiplicano nei centri storici. Le Marche non sono esenti da questa tendenza, che si traduce in una crescente desertificazione commerciale e in un mercato sempre più svuotato di punti vendita.

Serrande abbassate, vetrine vuote e centri storici sempre meno animati. La desertificazione commerciale non è più solo una percezione, ma un fenomeno misurabile anche nelle Marche. Tra il 2012 e il 2025 la regione ha perso una quota significativa di attività economiche e popolazione, come emerge dall’analisi di Confcommercio su 112 comuni italiani analizzati. Un quadro che riguarda anche Macerata, dove il calo delle imprese racconta una trasformazione lenta ma costante del tessuto commerciale cittadino. Nel dettaglio, Macerata si colloca al 57° posto della classifica nazionale, con una riduzione del 26,4% delle attività commerciali e un calo del 4,1% della popolazione residente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commercio, il report delle chiusure: "Perso il 26% dei negozi dal 2012. Serve un patto per uscire dalla crisi" Articoli correlati Leggi anche: Commercio, l’allarme di Confcommercio: 156mila negozi scomparsi dal 2012 Bergamo prima in Lombardia per tenuta delle imprese, ma dal 2012 ha chiuso il 21% dei negozi di vicinatoL’Italia dei negozi di vicinato soffre, ma Bergamo è tra le città in cui la desertificazione commercialeè più contenuta. Tutto quello che riguarda Commercio il report delle chiusure... Argomenti discussi: Il mercato dell’arte globale torna a crescere nel 2025 (così dice il nuovo Art Market Report di Art Basel e UBS 2026). Venezia, stop ai negozi apri-e-chiudi nel centro storico: -83% di chiusureDiminuiscono dell’83% le chiusure dei negozi di vicinato: è il primo dato che salta all’occhio guardando il monitoraggio condotto dal Comune di Venezia sugli effetti della Dcc 26/2022, la delibera ... ilsole24ore.com Commercio a Pordenone: persi 89 negozi in centro storico dal 2012. Pillon terziario sempre più attrattivo per i giovaniPORDENONE – In un contesto internazionale sempre più complicato non si arresta, seppur tollerabile, a Pordenone il fenomeno della progressiva riduzione delle insegne. Stando ai dati dell’Osservatorio ... pordenoneoggi.it