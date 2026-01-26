Il Carnevale Civitonico 2026 si avvicina a Civita Castellana, pronta ad accogliere residenti e visitatori con un programma vario e coinvolgente. La città si prepara a vivere momenti di allegria e tradizione, mantenendo vivo lo spirito festoso di questa manifestazione. Un’occasione per riscoprire le radici culturali locali attraverso eventi pensati per tutte le età, in un contesto di convivialità e storia.

Civita Castellana, la Città che Balla è pronta per festeggiare il Carnevale con un ricco cartellone di appuntamenti. Si tratta dei uno dei Borghi del Lazio dove questa festa è particolarmente sentita. Il Carnevale Civitonico è, infatti, uno dei più conosciuti del Lazio, perché fa vibrare le strade tra musica, colori e pura energia. La cerimonia di apertura si è tenuta lo scorso 17 gennaio con la presentazione de O' Puccio ed estrazione degli ordini di sfilata. Ecco come proseguirà il Carnevale Civitonico: Il palinsesto culturale della 460esima edizione del Carnevale Civitonico si arricchisce con mostre e attività create in collaborazione con Enti ed associazioni locali.🔗 Leggi su Romatoday.it

Il Carnevale civitonico di Civita Castellana è un appuntamento tradizionale che anima le strade della città, conosciuta anche come la



