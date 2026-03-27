Dopo le pause dedicate alle Nazionali, il Napoli di Antonio Conte si presenta con un record di quattro vittorie consecutive. La squadra ha adottato una svolta tattica nel corso della stagione, che ha contribuito ai risultati positivi finora ottenuti. Le sfide successive vedranno il club impegnato in un tentativo di avvicinarsi alla vetta della classifica, con l’obiettivo di affrontare al meglio il prossimo impegno contro il Milan.

LO SPARTIACQUE DELLA SOSTA. Il Napoli di Antonio Conte arriva all’ultima sosta per le Nazionali della stagione forte di quattro vittorie consecutive. Il bilancio storico degli azzurri al rientro dalle pause stagionali è di due vittorie e una sconfitta in campionato. Se la sosta di settembre portò al trionfo contro la Fiorentina e quella di novembre segnò la svolta tattica con il passaggio al 3-4-2-1 (dopo lo sfogo di Conte e il tweet di fiducia di Aurelio De Laurentiis ), la pausa di ottobre fu fatale, con il doppio KO contro Torino e PSV. Ora, a otto giornate dal termine, l’obiettivo primario è blindare la qualificazione in Champions League (la Juventus quinta è a -8) e tentare il sorpasso al Milan nello scontro diretto di Pasquetta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il bilancio del Napoli di Conte dopo le soste per le Nazionali: i precedenti, la svolta tattica e l’assalto al Milan

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