Le sfide tra Bosnia e Italia si sono disputate in diverse competizioni ufficiali e amichevoli nel corso degli anni. Finora, gli incontri hanno visto un maggior numero di vittorie per la nazionale italiana, con alcune partite finite in pareggio. In totale, le partite si sono svolte in contesti diversi, tra qualificazioni e tornei, con risultati che favoriscono gli azzurri rispetto ai precedenti incontri.

Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bosnia Italia, i precedenti parlano chiaro: il bilancio sorride agli Azzurri. L’analisi completa di tutte le sfide tra le due Nazionali

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