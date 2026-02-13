LIVE Skeleton singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | manca poco alla prima manche Margaglio e Fumagalli ai nastri di partenza

Il singolo femminile di skeleton sta per iniziare alle Olimpiadi, e Margaglio e Fumagalli sono già pronti sulla linea di partenza. La gara si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con le atlete che si preparano a scendere sul tracciato ghiacciato. A pochi minuti dall’inizio, gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento e aggiornano in tempo reale i risultati. La competizione promette emozioni intense, mentre il pubblico si prepara a vivere un’altra giornata di gare olimpiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 15.40 Alle 16.00 inizierà la prima manche dello skeleton femminile, con le nostre Margaglio e Fumagalli che cercheranno di costruire la miglior gara possibile nel corso delle quattro manche alla fine delle quali verranno assegnate le tre medaglie tanto attese. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della prima e della seconda manche della gara di skeleton femminile, con ben venticinque atlete provenienti da tutto il mondo che sono pronte a giocarsi le prime tre posizione, le uniche possibili per carcare di ottenere una medaglia, che sia di bronzo, d’argento o d’oro ed entrare quindi di diritto nella storia della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco alla prima manche, Margaglio e Fumagalli ai nastri di partenza Approfondimenti su skeleton singolo LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la prima prova, Margaglio e Fumagalli in azione La prima prova singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è iniziata questa mattina. LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli Oggi a Cortina d’Ampezzo si tiene la quinta e la sesta prova dello skeleton femminile, con Margaglio e Fumagalli che affrontano nuovi test prima delle Olimpiadi. Ultime notizie su skeleton singolo Argomenti discussi: LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: debutta Valentina Margaglio; LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medaglia; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista; LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convincono. LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: debutta Valentina MargaglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca ... oasport.it LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convinconoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live delle ultime prove dello skeleton femminile termina ... oasport.it 16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook