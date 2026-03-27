Il 3 aprile sarà distribuito gratuitamente un libro in allegato alla Gazzetta dello Sport, in occasione del suo 130º anniversario. Il volume contiene le prime pagine più significative pubblicate nel corso degli anni, raccolte e presentate per celebrare questa ricorrenza. La pubblicazione sarà disponibile in edicola insieme al quotidiano.

Centotrenta anni e non sentirli. Il 3 aprile “La Gazzetta dello Sport” compie 130 anni. La prima copia del nostro giornale infatti risale al 3 aprile del 1896, lo stesso anno in cui ad Atene nascevano le prime Olimpiadi dell’epoca moderna. Era un Venerdì Santo, come accadrà anche questa volta. Nata dalla fusione tra “Il Ciclista” e “La Tripletta”, “La Gazzetta dello Sport” uscì di quattro pagine, stampata su carta verde pallido. La prima direzione è doppia ed è affidata a Eugenio Camillo Costamagna ed Eliso Rivera, l’editore era Sonzogno, di Milano. La prima tiratura fu di 20.000 copie, tutte andate vendute. Milano aveva 450mila abitanti, l’Italia era impegnata nella guerra d’Africa e bruciava ancora la sconfitta di Adua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il 3 aprile un libro in regalo per festeggiare i 130 anni della Gazzetta dello Sport

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