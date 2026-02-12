Morto Carmelo Alfonso volto Rai di 90° Minuto e giornalista della Gazzetta dello Sport aveva 92 anni

Carmelo Alfonso, volto noto di Rai e della Gazzetta dello Sport, si è spento a 92 anni. Il giornalista, che aveva appena festeggiato il compleanno il 27 dicembre, lascia un vuoto nel mondo del calcio e del giornalismo sportivo. La sua carriera è stata lunga e ricca di successi, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione sportiva italiana.

