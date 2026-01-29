Roger Federer torna sotto i riflettori con un nuovo libro della collana

Wimbledon, edizione 2007: sull'erba del centrale, in finale, si sfidano Roger Federer e Rafa Nadal. Dopo cinque set estenuanti, Federer scende a rete e chiude il match con uno smash, aggiudicandosi il quinto Wimbledon consecutivo come aveva fatto 27 anni prima Bjorn Borg. È la consacrazione di una leggenda del tennis, forse la più amata per il perfetto mix tra potenza ed eleganza, oltre che per il comportamento sempre impeccabile dentro e fuori dal campo. Nel Regno Unito Roger diventa "Re": 8 vittorie, l'ultima nel 2017, a 36 anni. Nella sua straordinaria carriera anche 5 Us Open, 6 Australian Open e un Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roger Federer, il tennis in persona: il libro della collezione Gazzetta sui "Miti dello sport"

Approfondimenti su Roger Federer

Durante gli Australian Open, Roger Federer ha indossato uno dei modelli più pregiati della sua collezione di orologi Rolex, sebbene non il più costoso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roger Federer

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz: 'Federer bravo a golf come lo era a tennis'. Video; Alcaraz: Lo swing di Federer è bello come il suo tennis; Alcaraz e Federer, coppia da golf. Carlos entusiasta: Roger è magnifico anche sul green; Alcaraz: Federer? Gioca benissimo a golf (come lo fa a tennis), mi ha anche battuto.

Jannik Sinner raggiunge Roger Federer in un ristretto club: numeri spaventosi sul cementoNumeri impressionanti per il tennista azzurro la cui crescita specialmente su questa superficie è davvero straordinaria. Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner raggiunge le semifinali agli Austra ... tennisitaliano.it

Australian Open, Sinner e Alcaraz spaccano la famiglia Federer: Roger tifa Carlos, le figlie sono pazze di JannikAustralian Open, la famiglia Federer divisa da Sinner e Alcaraz: Roger fa il tifo per Carlos, mentre le figlie non si perdono l'esordio di Jannik ... sport.virgilio.it

AUSTRALIAN OPEN Federer: "Spero che Alcaraz vinca l'Australian Open. Sinner Ho immaginato come giocherei contro di lui" Marisa Poli 15 Gennaio - MILANO A Melbourne Roger rivela: "Mi riconosco di più nel gioco di Carlos, se completasse il Grande Sl - facebook.com facebook

VITTORIE CONSECUTIVE AGLI #AustralianOpen 33 Novak Djokovic (2019-2024) 26 Andre Agassi (2000-2004) 20 Ivan Lendl (1989-1991) 19 Jannik #Sinner (2024-) 19 Roger Federer (2006-2008) 18 Jim Courier (1992-1994) #t x.com