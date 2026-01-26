Arriva a Napoli la prima edizione del festival tutto dedicato al burlesque

A Napoli si tiene la prima edizione di un festival dedicato al burlesque, un’arte che va oltre l’aspetto spettacolare. Questa disciplina richiede anni di studio, preparazione e talento, rappresentando una forma di espressione artistica complessa e raffinata. L’evento offre l’opportunità di conoscere più approfonditamente questa pratica, spesso fraintesa come semplice erotismo, e di scoprire le sue molteplici sfaccettature culturali e artistiche.

Si chiama Napoli Burlesque Festival, gara che porterà il 30 e 31 gennaio sul palcoscenico del Teatro Bolivar performer internazionali, autentiche stelle di quest'arte Conoscere meglio l'arte del burlesque. Al di là dello show in cui l'erotismo è preponderante, è una disciplina artistica che richiede molti anni di studio, preparazione e talento per farne una professione. Ci vuole bravura per stare sul palcoscenico e alcuni artisti sono entrati sono delle star internazionali lasciando un'impronta nel mondo del Burlesque con il proprio stile personalissimo, sì perché ogni performer unico e offre la sua visione e chiave interpretativa durante gli spettacoli.

