Le nominations dei Brit Awards 2026 sono state ufficialmente annunciate, con Lola Young e Olivia Dean in prima fila. L’evento, che si svolgerà per la prima volta alla Co-Op Live di Manchester il 28 febbraio, rappresenta un momento importante nel panorama musicale britannico. Di seguito, l’elenco completo delle candidature per questa edizione, che promette di essere un appuntamento da non perdere.

Sono state annunciate le nominations dei Brit Awards 2026, che si terranno per la prima nella nuova location di Manchester, alla Co-Op Live il prossimo 28 febbraio. A guidare l’elenco ci sono, Olivia Dean e Lola Young entrambe a quota cinque nominations, seguite da Sam Fender presente in quattro categorie, mentre un super gruppo formato da Wolf Alice, Lily Allen, Fred Again.., Dave e Jim Legxacy ne hanno conquistato tre a testa. Nella categoria Artista dell’anno figurano Jade, Dave, Sam Fender Lily Allen, Fred Again.. tra i tanti. Lola Young è stata nominata nelle categorie Artista rivelazione, Rock alternativo, Pop e Canzone dell’anno con Messy Nominations Brit Awards 2026: ci sono anche Bad Bunny e Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lola Young e Olivia Dean guidano le nominations dei Brit Awards 2026: l’elenco completo

Olivia Dean, Lola Young and Lily Allen nominated for 2026 Brit AwardsOlivia Dean and Lola Young are the most nominated acts for year’s Brit Awards ceremony with five each. Britpop band Pulp have scored their first nomination in 30 years, in the best group category. uk.news.yahoo.com

Olivia Dean and Lola Young dominate Brit Awards 2026 nominationsOlivia Dean and Lola Young have received five Brit Awards 2026 nominations, and they will battle it out to take glory on February 28. music-news.com

