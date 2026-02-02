Grammy Awards 2026 è di Bad Bunny il premio Album of the year | l’elenco completo dei vincitori

La notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, la Crypto di Los Angeles ha visto la cerimonia dei Grammy Awards 2026. Tra le varie premiazioni, il grande protagonista è stato Bad Bunny, che si è aggiudicato il premio più ambito, l’Album of the Year. La serata ha visto salire sul palco molti artisti, ma è stato il cantante portoricano a conquistare il riconoscimento più prestigioso con il suo ultimo lavoro.

L’edizione numero 68 dei Grammy Awards si è conclusa nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026 nella prestigiosa Crypto.com Arena di Los Angeles, con un’atmosfera elettrica che ha celebrato le eccellenze musicali dell’anno. Tra le vittorie più significative, Bad Bunny ha conquistato il prestigioso premio Album of the Year per *Debí Tirar Más Fotos*, un’opera che ha segnato un punto di svolta nel panorama della musica latina e globale. Il successo non è stato solo un riconoscimento artistico, ma anche un simbolo di affermazione per la musica urbana, che ha finalmente ottenuto il riconoscimento più alto nella storia dei premi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

GRAMMY LATINOS: BAD BUNNY, TRIUNFADOR absoluto con CINCO PREMIOS | RTVE Noticias

