Ictus oculare e semaglutide il farmacologo Trifirò | Attenzione ai sintomi visivi

Il farmacologo Gianluca Trifirò ha commentato i risultati di uno studio riguardante l'uso della semaglutide e il possibile collegamento con un tipo di ictus chiamato oculare. Secondo Trifirò, i sintomi visivi associati a questo evento devono essere interpretati con cautela, ma è fondamentale saperli riconoscere tempestivamente. La discussione si concentra sulle implicazioni cliniche e sulla necessità di attenzione ai segnali provenienti dal sistema visivo.

Il farmacologo Gianluca Trifirò a Fanpage.it chiarisce i risultati dello studio sull'“ictus oculare” legato alla semaglutide: “Segnale da interpretare con cautela, ma è importante riconoscere i sintomi visivi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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