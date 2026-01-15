Meningite l' Asl scrive ai medici di base | Attenzione ai sintomi

L'Asl Napoli 1 ha inviato una comunicazione ai medici di base per sensibilizzarli sulla rilevazione tempestiva dei sintomi della meningite. L'obiettivo è garantire un intervento rapido e limitare la diffusione della malattia. È importante mantenere alta l’attenzione e monitorare attentamente i pazienti, contribuendo alla tutela della salute pubblica nella città di Napoli.

Resta alta la guardia per i casi di meningite nella città di Napoli. L'Asl Napoli 1 scrive ai medici di base e chiede massima attenzione ai sintomi al fine "di limitare il contagio". Lo fa con una nota interna del 14 gennaio 2026, di cui la redazione di NapoliToday è entrata in possesso. "In riferimento ai casi di meningite nella città metropolitana di Napoli - recita la nota (nella foto in basso) - si comunica che è stato rilevato un probabile focolaio. Il Dipartimento di prevenzione, attraverso l'Unità operativa complessa di Epidemiologia, Prevenzione e Registro tumori, sta ponendo in essere tutte le misure preventive tese a limitare la diffusione del contagio.

