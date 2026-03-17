Tornano i labirinti floreali con 90mila tulipani

Torna l’appuntamento con i labirinti floreali, questa volta con 90mila tulipani. È stata inaugurata la nona edizione di Wander and Pick, evento che si svolge nell’area ex Cnr, ora trasformata in un mondo ricco di colori. L’evento propone percorsi tra fiori e installazioni, attirando visitatori di diverse età. La manifestazione rimane un punto di riferimento per gli amanti del giardinaggio e della natura.

Inaugurata la nona edizione di Wander and Pick: l’area ex Cnr trasformata in un variopinto mondo colorato. Scandicci è stato il primo comune a ospitare l’iniziativa nata da un’idea di Alessandra Benati. Al taglio del nastro la sindaca Claudia Sereni e l’assessore all’ambiente, Saverio Mecca. Il parco floreale con sperimentazione biologica, che quest’anno avrà la forma di un grande cuore, sarà aperto tutti i giorni (10- 19). Domani, domenica 15 marzo, è prevista una pre-apertura al pubblico, con orario 10,30-19. I visitatori potranno accedere liberamente ai labirinti floreali creati da circa 90.000 tulipani – per un totale di 40 varietà – a cui si aggiungono una decina di varietà di narcisi, scattare selfie e passeggiare immersi nella bellezza dei fiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano i labirinti floreali con 90mila tulipani Articoli correlati Leggi anche: Labirinti e biscotti, per crescere Decorazioni floreali, le tendenze per il 2026Nel 2026 i fiori nuziali romperanno gli schemi: le decorazioni green si spingeranno ben oltre la tradizione, trasformandosi in vere e proprie opere... Una raccolta di contenuti su Tornano i labirinti floreali con 90mila... Argomenti discussi: Tornano i labirinti floreali con 90mila tulipani; Wander and Pick, torna l'appuntamento con 90.000 tulipani a Scandicci. Tornano i labirinti floreali con 90mila tulipaniInaugurata la nona edizione di Wander and Pick: l’area ex Cnr trasformata in un variopinto mondo colorato. Scandicci è stato il primo comune a ospitare l’iniziativa nata da un’idea di Alessandra Benat ... lanazione.it