Boccia | Il Pd tiepido sull' Iran? Cazzate Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti
Il senatore Francesco Boccia smentisce le accuse di un Pd tiepido sull'Iran, affermando che si tratta di false percezioni. In un intervento diretto, Boccia sottolinea la disponibilità del partito a scendere in piazza insieme ad altri per sostenere posizioni chiare e decise sulla questione iraniana. La dichiarazione mira a chiarire il ruolo attivo e responsabile del Partito Democratico su temi di politica internazionale.
Senatore Francesco Boccia, vi accusano di essere né caldi né freddi su Teheran. È così? "No. Tutte cazzate.
Boccia: Il Pd tiepido sull'Iran? Cazzate. Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti.
Boccia: "Il Pd tiepido sull'Iran? Cazzate. Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti" - Il capogruppo dem al Senato difende il partito dalle accuse di poca attenzione su quel che succede a Teheran: "Nessuno ha fatto più del Pd per l'Iran" ... ilfoglio.it
